Câmara celebra os 298 anos de Cuiabá com entrega de títulos e honrarias

O Teatro Zulmira Canavarros foi palco do tradicional evento de entrega de honrarias patrocinada pela Câmara Municipal de Cuiabá, em comemoração ao aniversário da cidade. Excepcionalmente, neste ano, a festa ocorreu na noite de quarta-feira (12.04) e não domingo (8 de abril).

Nestes eventos a Câmara passa às mãos de homenageados os Títulos de Cidadão Cuiabano, de Ordem do Mérido Legislativo e da Comenda do Legislativo Cuiabano. Neste ano foi outorgados 169 honrarias a pessoas indicadas pelos 25 vereadores, cujos nomes são aprovados por votação em plenário.

Foram agraciadas personalidades de vários matizes da nossa sociedade. Os próprios servidores da Casa se sentiram representados pela outorga de honraria a Sra. Benedita Ludogéria Barbalho, servidora aposentada que por 35 anos trabalhou na Câmara. Mas a noite foi marcada pelas palavras da juíza Selma Arruda, que em discurso emocionante declarou-se autêntica “matucha”, mistura de mato-grossense e gaúcha.

Em sua fala lembrou a trajetória percorrida desde o dia em que visitou a Fazenda Paraíso, em Poxoréu, onde sentiu e se apaixonou pelos aromas e sabores do cerrado. Depois, como advogada, veio residir em Rondonópolis, vindo em Cuiabá, vez ou outra para eventos sociais ou a trabalho.

Já como juíza passou pelas cidades de Alta Floresta, Nobres, Poxoréo, Cáceres, Várzea Grande e finalmente, como magistrada fixou residência em Cuiabá e de onde não pretende sair, “´pois comi cabeça de pacu”. E agora com o título o elo fica mais forte, tanto que passou a anunciar-se como “cuiabana autêntica desde o momento em que recebi a ligação da assessoria do vereador” , confessou.

E, com certeza, foi essa Cuiabá, cidade-mulher, que enamorou o Prefeito Emanuel Pinheiro(PMDB). Antes do discurso, anunciou: serei ufanista, – e, em alto e bom som afirmou -, Cuiabá é a mais interessante e irresistível cidade brasileira. Que outras me desculpem, mas Cuiabá é a melhor capital do Brasil. Após isso, invocou Manoel Venceslau Leite de Barros, o poeta cuiabano, nascido no tradicional bairro do Porto em 1916, nacionalmente conhecido como Manoel de Barros e declamou:

Senhor, ajudai-nos a construir a nossa casa

com janelas de aurora e árvores no quintal,

árvores que na primavera ficam cobertas de flores

e ao crepúsculo ficam cinzentas

como a roupa dos pescadores.

Cuiabá, a nossa casa continuou sendo saudada. O presidente da Câmara, vereador Justino Malheiros (PV), assinalou, em entrevista, que “temos que preparar Cuiabá não só para os 300 anos, mas para os 400, 500, 600 anos. Queremos uma cidade pensada para nossos filhos, netos, bisnetos.”

Em sua opinião, a prova dessa intenção está no trabalho que esta nova Câmara está desenvolvendo. “Nesta administração, já fizemos em 100 dias, mais do que a Câmara passada fez em 2 anos. Temos Audiências Públicas agendadas para os meses seguintes e realizamos várias desde fevereiro. Tivemos a oportunidade de ouvir todos os segmentos sociais. Discutimos temas como a educação, a saúde, a segurança, a problemática do suicídio. A Câmara deu voz a especialistas e gente comum. São experiências distintas que enriquecem o ser humano.”, afirmou.

A importância das honrarias

A outorga de títulos honoríficos para pessoas que se destacam na sociedade segue uma tradição europeia. Mas ao contrário das Cortes que valorizam os laços sanguíneos ou a bravura guerreira, na democracia as Casas Legislativas outorgam títulos levando em consideração o trabalho prestado à sociedade. O Presidente Justino esclareceu: a escolha é por mérito. Homenageamos pessoas que contribuem para que Cuiabá seja o que ela é hoje. São pessoas honradas, honestas, trabalhadoras e por isso merecem ser homenageadas pelo povo cuiabano.

Para o Primeiro Secretário da Câmara, vereador Dilemário Alencar (PROS), “a entrega de títulos é a solenidade mais importante da Câmara, faz parte do calendário da cidade. A Câmara homenageia homens e mulheres que vieram de outras cidades e contribuem muito para o desenvolvimento de Cuiabá. Ao serem agraciados, o elo entre a pessoa, entre sua família e a cidade se fortalece. Ao longo do ano, somos bastante cobrados por pessoas que desejam se tornarem cuiabanas. São pessoas que aqui chegam e sentem em casa, porque a marca do cuiabano é receptividade, é o calor humano.”

