Cáceres divulga o 36º FIPe na Marcha dos Prefeitos, em Brasília

Começou no útlimo dia 15, e se estendeu até esta quinta-feira, em Brasília/DF, a XX Marcha dos Prefeitos. Cáceres, mais uma vez se faz presente, representada desta vez, pela Vice-Prefeita Eliene Liberato Dias.

Esse Evento reúne a maioria dos Prefeitos do Brasil, e tem como objetivo principal, a luta em prol dos interesses dos serviços prestados ao cidadão brasileiro.

O Prefeito Francis Maris Cruz informou sobre a participação de Cáceres no eveno. “É um movimento que reúne autoridades de praticamente todas as cidades brasileiras, a fim de lutar em defesa dos seus municípios, principalmente neste momento de crise que vive o nosso país. Mas, não podíamos deixar de aproveitar essa oportunidade, para divulgar as potencialidades da nossa cidade e o nosso 36º FIPe. Então, solicitei a Vice-Prefeita e ao Secretário Júnior Trindade, que usufruíssem desse momento para propagar o nosso Festival, e assim foi feito, colocamos pessoas dentro do evento, para distribuir panfletos do FIPe, contendo imagens da nossa cidade, a Programação do FIPe, as Premiações e os Shows”, finalizou.

Segundo a Vice-Prefeita que participou do evento, representando o prefeito, falou sobre esse trabalho. “A participação na Marcha dos Prefeitos, é sempre muito proveitosa, pois devido a participação ativa de Cáceres na Frente Nacional dos Prefeitos, temos conquistado espaços importantes. Além disso, conseguimos a oportunidade para divulgar o nosso Festival, através da panfletagem dos folders do 36º FIPe, colocando Cáceres para todo o Brasil, de uma forma agradável, alegre e festiva”.