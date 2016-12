Cáceres adquire aparelho de Ultrassonografia para suprir demanda

Cumprindo a determinação do prefeito de Cáceres Francis Maris Cruz, a Secretaria de Saúde acaba de adquirir um aparelho de Ultrassonografia da Philips Medical Systems para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde e com isso agilizar os atendimentos que se encontram em fila de espera há mais de 10 meses.

Segundo o secretário de Saúde Roger Pereira, o aparelho adquirido é totalmente digital de alta resolução para exames abdominais ginecológicos obstétricos, vasculares, de mama e pequenas partes e vai atender a necessidade da demanda existente atualmente.

Para o prefeito Francis, as ações implementadas na saúde pública de Cáceres, durante os quatro anos da gestão, aos poucos estão sendo minimizados. “Os gargalos que sempre eram alvos de críticas e reclamações por parte dos usuários do SUS vão diminuir. O avanço nos serviços de saúde e condições de trabalho para os profissionais, resultam na satisfação de quem procura os serviços”, disse o prefeito.

A previsão é que a instalação do aparelho de Ultrassonografia seja instalada pela empresa fornecedora, no próximo domingo na nova Unidade do Centro de Especialidades Médicas (Postão), localizada no bairro São Miguel. Segundo Marilu Santana, coordenadora Administrativa da secretaria de Saúde, os atendimentos com exames de ultrassonografia, atingirão primeiramente os pacientes em fila de espera e a expectativa é que dentro de 10 dias já estejam em pleno funcionamento.

Assessoria da prefeitura de Cáceres

