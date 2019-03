Bruna Marquezine e Neymar curtem carnaval em Salvador separados

Por: Miriam Kaibara

Bruna Marquezine, que deixou de seguir Marina Ruy Barbosa no Instagram, passou o Carnaval na mesma cidade que seu ex-namorado Neymar. Nesta sexta-feira, 1º, Bruna e Neymar foram flagrados curtindo a folia separados em Salvador, na Bahia.

Neymar foi fotografado no Camarote Salvador, um dos mais concorridos da noite, beijando uma loira, que mais tarde foi identificada como Rafaela Porto, ex-The Voice.

Já Bruna passou a noite rebolando até o chão em cima do trio elétrico de Anitta. Para o evento ela escolheu look sexy, um macacão totalmente transparente e decotado, pochete com franjas e tênis.

