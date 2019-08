Brics defende maior cooperação e integração por meio da tecnologia digital

Ministros das comunicações dos países do grupo se reuniram em Brasília

Publicado por: Rosano Almeida

A 5ª reunião de ministros das comunicações do países do Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – foi realizada nesta quarta-feira (14.08) em Brasília. No encontro, conduzido pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, foram discutidos temas como Internet das Coisas (IoT), rede 5G, expansão da banda larga e transformação digital.

Ao final do encontro, por meio de declaração assinada pelos representantes dos cinco países, eles se comprometeram a fortalecer atividades conjuntas, criar novas oportunidades de cooperação e expandir as já existentes. No documento final apresentado, há apontamento das áreas para uma maior integração: conectividade, inovação e capacitação humana, além de transformação, inclusão, governança e segurança digital.

A ministra da África do Sul, Stella Ndabeni-Abrahams, defendeu a coordenação de esforços que traga resultados positivos para todos. O ministro da Índia, Amit Yadav, afirmou que os Brics devem olhar para frente com maior conexão. O representante da Rússia, Mikhail Mamonov, destacou o incentivo do Brasil em engajar as empresas nesse processo. E o enviado da China, Chen Zhaoxiong, afirmou que as tecnologias só vão avançar com ações práticas.

O ministro Marcos Pontes disse que em termos concretos a reunião sediou o primeiro encontro do Instituto de Redes para o Futuro do BRICS, que discute temas como pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias e padronização de redes de telecomunicações. “Este instituto vai permitir que todas essas intenções que são colocadas nessa declaração se transformem em ações realmente efetivas e práticas”, afirmou o ministro.

BRICS

O Brasil responde, neste ano, pela presidência rotativa do bloco e trabalha com o tema “Crescimento Econômico para um Futuro de Inovação”. A reunião em Brasília é um dos encontros preparatórios para a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do BRICS, marcada para novembro na capital brasileira.

Os cinco países do grupo representam cerca de 42% da população, 23% da economia, 30% do território e 18% do comércio mundial.

Assessoria do Governo Federal