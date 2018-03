Brasil estreia com vitória contra o Equador

Estreando no Sul-Americano Feminino Sub-17, a Seleção Brasileira enfrentou o Equador nesta quarta-feira (7), em San Juan, na Argentina, e garantiu a vitória por 1 a 0. Com o gol de Emily no Estádio San Juan Bicentenario, o time comandado por Luizão aparece na liderança do Grupo A, que também conta com Argentina, Colômbia e Peru. Na outra chave estão Venezuela, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.

Com três pontos garantidos no primeiro jogo, o Brasil volta a campo na sexta-feira (9), às 20h15, contra a Argentina. Todos as partidas serão disputadas no Estádio San Juan Bicentenario.

O jogo

Buscando a vitória na estreia, a Seleção Brasileira jogou de forma ofensiva desde o início da partida contra o Equador. Logo aos quatro minutos, Emily avançou pela esquerda, cruzou com perigo na área, mas viu a defesa adversária cortar a jogada. Aos 22, a goleira Gabriela Monserrath defendeu bom chute de Jheniffer. E, aos 30, Vitória finalizou cruzado e a bola passou à esquerda do gol. Sem perder o ritmo, o Brasil chegou ao gol aos 36 minutos. Após bola lançada na área, Emily ficou com a sobra e abriu o placar em San Juan: 1 a 0.

Logo na volta do intervalo, Jheniffer recebeu no meio e finalizou de longe, quase marcando o segundo do Brasil. A melhor chance do Equador foi aos 14 minutos, quando Lisa Dallalie chutou bem, mas viu Lucilene fazer ótima defesa. A Canarinho seguiu avançando e ficou perto de ampliar aos 21 minutos, quando Jheniffer iniciou a jogada e cruzou para Queila, que finalizou por cima. Na reta final da partida, o Brasil dominou ainda mais as ações e deu trabalho à goleira equatoriana. Aos 40, Layssa Cristina chegou com perigo na cara de Gabriela Moneserrath, que se esticou para defender e jogou a bola para escanteio. Na cobrança, novamente a defensora do Equador afastou o perigo com um soco na bola. Com a vantagem no placar, a Seleção Brasileira administrou o resultado até o apito final e garantiu a vitória por 1 a 0 na estreia da competição.

Brasil: Lucilene; Isabela, Isadora, Yasmin, Gisseli; Miriam Cristina, Queila e Vitória; Jheniffer (Layssa Cristina), Maria Luiza (Julia) e Emily (Larissa).

Assessoria CBF

