Brasil é o segundo país com mais ocorrências recentes de hanseníase

Publicado por: Rosano Almeida

A hanseníase, tinha tornado parte de Narrativas religiosas e mitológicas da Idade Média, voltou uma ser protagonista não século XXI. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil tem em média 30 mil novos casos de hanseníase por ano. No país, a doença afeta, principalmente, os homens, com mais de 60 anos, na região Nordeste.

A hanseníase é uma Doença infectocontagiosa causada pela micobactérias Mycobacterium leprae e atinge primariamente a Pele e os Nervos. Em Estágios mais avançados, afeta também os órgãos internos , como fígado, testículos e bis cavidade ocular. ” Os principais sintomas são manchas com diferentes colorações (vermelhas, brancas ou marrons) , nódulos espalhados pelo corpo todo , perda de sensibilidade tátil , térmica e dolorosa , minérios fortes, inchaços , febre e feridas “, explica o dermatologista membro da Doctoralia, Vivian Brazi .

Ainda de acordo com um especialista, dependendo de quem é o paciente, os sintomas podem ser diferentes. ” Iniciais nºs Estágios, como manchas que se localizam na pelé são discretas. E justamente nesse momento que o diagnóstico deve ser realizado para que seja feito um tratamento adequado. J á em estágios avançados, os sintomas se tornam mais evidentes e outras manifestações podem surgir”, ressalta.

Mas não é preciso se alarmar, pois é difícil contrair uma doença. “A hanseníase é transmitida por uma pessoa para outra, principalmente, pelas vias aéreas e por áreas machucadas da pele e das mucosas. Para ser infectado é necessário convívio imediato e prolongado com uma pessoa doente sem tratamento. Além disso, cerca de 90% da população possui uma carga auto-imune contra a doença, ou seja, o organismo reage antes que ela prolifere “, esclareceu a Vivian.

Nos casos em que uma micro bactéria é instalada, o tratamento é realizado de acordo com o estágio da doença. “geralmente, são ministrados Antibióticos Específicos para combater um micro bactéria causadora da hanseníase. A boa notícia, é que tratando logo no início, a doença deixa de ser transmissível”, revela um dermatologista.

Parte do Grupo DocPlanner, uma Doctoralia é a plataforma líder mundial em agendamento de consultas médicas, conectando profissionais de saúde e pacientes e experimentando uma experiência de tratamentos mais próxima e humanizada. Aos pacientes a Doctoralia oferece um espaço para perguntas, estimativas e pesquisas segmentadas por especialistas de acordo com suas necessidades. Aos profissionais, clínicas e centros de saúde, uma plataforma que impulsiona a presença on-line, facilitando o contato, além de auxiliar no gerenciamento de pacientes e na eficiência das consultas. Para mais informações, visite www.doctoralia.com.br.