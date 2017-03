Botelho quer viabilizar R$ 2 milhões para construção da Clínica da Mulher

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (PSB), se reuniu na manhã desta terça-feira (28), com representantes da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Em pauta, a construção da Clínica da Mulher, um antigo anseio da população feminina do estado.

A clínica, que será construída anexa à Santa Casa, terá tratamento contra o câncer da mama e do colo de útero, com atenção à saúde da mulher, como diagnóstico vascular, dermatológico e ginecológico, até prevenções aos casos de câncer. Todo o tratamento será custeado pelo Sistema Único de Saúde.

Durante a visita, o deputado parabenizou os representantes que se dedicam a zelar pelo espaço. “Vim aqui hoje para visitar a Santa Casa e estou muito satisfeito de ver a dedicação das pessoas que aqui trabalham”, disse.

Botelho também garantiu a destinação dos recursos necessários para a construção da clinica. “Nós já decidimos que vamos ajudar, vou procurar o governo do estado e a verba será destinada através da devolução de recursos da Assembleia para o Executivo”, adiantou. A obra prevê um investimento de R$ 2 milhões.

A coordenadora voluntária de ações e projetos da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Telma Maria Ribeiro Preza, explicou que as mulheres de todo os estado terão um tratamento integrado. “Elas virão fazer suas consultas, exames e, se necessário, cirurgias, ou seja, terão um acompanhamento completo”.

Telma Preza acredita que, até o final de 2017, a clínica abre as portas para a atender a população feminina. “Saindo o recurso a obra irá durar cerca de cinco meses”, informou. A expectativa – segundo ela – é que as mulheres passem a contar com atendimento especializado a partir de dezembro deste ano.

Assessoria da Presidência

