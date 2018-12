Bolsonaro recebe embaixador de Israel, em Brasília

Este foi o segundo encontro entre o Capitão e o diplomata Yossi Shelley desde a eleição

Jair Bolsonaro recebeu, nesta quarta-feira (28), o embaixador de Israel, Yossi Shelley. O encontro aconteceu na Granja do Torto, em Brasília e contou com a participação dos futuros ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Augusto Heleno (Segurança Institucional).

A imprensa não recebeu informações sobre o que foi tratado na reunião, porém, o Capitão comentou sobre a visita em seu Twitter. “Recebi a ilustre visita do Embaixador de Israel, Yossi Shelley, na companhia do futuro Chanceler, Ernesto Araújo, e do futuro Ministro de Estado Chefe do Gab. de Segurança Institucional, General Heleno. O Brasil tem tudo pra ser uma nação respeitada e admirada no mundo todo”, publicou.

