Bolsonaro e Guedes participam de posse dos presidentes do BNDES, Banco do Brasil e Caixa

Presidente falou sobre a solenidade em suas redes sociais e destacou que o compromisso com a Nação será ‘transparência, acima de tudo’

Em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (7), o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu posse aos novos presidentes dos principais bancos públicos federais: Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

No comando do Banco do Brasil ficou Rubem Novaes. Já o BNDES será liderado por Joaquim Levy, e Pedro Guimarães é quem assume a Caixa Econômica.

Paulo Guedes disse que a tarefa dos novos dirigentes será “fazer a coisa funcionar direito” e eliminar associações “perversas” como as que ocorreram nos últimos anos. Ele acrescentou que essas associações corromperam a economia brasileira e paralisaram o mercado de crédito.

Pelas redes sociais, Bolsonaro falou sobre a solenidade e enfatizou um compromisso para com a nação brasileira: transparência acima de tudo.

“Foi realizada hoje a Cerimônia de Posse dos Presidentes do Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica, onde destaquei o compromisso que o governo terá com a população, prezando pela transparência acima de tudo e, consequentemente, a responsabilidade com o dinheiro do contribuinte”, escreveu o Capitão.

Breve currículo dos novos presidentes

Presidência do Banco do Brasil – Rubem Novaes: economista e doutor pela Universidade de Chicago, ele foi presidente do Sebrae e professor na Fundação Getúlio Vargas.

Caixa Econômica Federal – Pedro Guimarães: doutor em Economia pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Sócio do banco de investimento Brasil Plural, ele é especialista em privatizações.

BNDES – Joaquim Levy: ex-ministro da Fazenda, ele ocupava o cargo de diretor do Banco Mundial, em Washington, durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

