Bolsa Família: pagamento do 13ª ocorre até dia 23 deste mês

Publicado por: Rosano Almeida

O pagamento da 13ª parcela do Programa Bolsa Família, que começou dia 10 e segue até 23 de dezembro, deve beneficiar 13,1 milhões de família. Mais de R$ 5 bilhões serão pagos em todo o Brasil, segundo previsão do Ministério da Cidadania. O benefício médio, acumulando o valor extra, será de R$ 383,54 por beneficiário.

De acordo com o governo, a verba adicional às famílias que vivem no limite da extrema pobreza, neste fim de ano, foi possível por conta da melhoria na gestão do programa e do aumento de R$ 2,58 bilhões no orçamento do ministério, assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia.

Pelos dados ministério, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, o que representa 10% a mais do que em 2018. Para viabilizar o pagamento, a Medida Provisória (MP) 898/2019 foi publicada em outubro. Terá direito ao abono natalino famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa; ou com renda mensal de até R$ 178 por pessoa, mas que incluam gestantes ou crianças e adolescentes de até 18 anos.

O benefício extra será pago na mesma conta do programa, nas mesmas datas e por meio dos mesmos canais pelos quais os beneficiários recebem as parcelas regulares. O calendário de pagamentos também seguirá o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do responsável familiar apresentado no cartão do programa. Confira o cronograma de saque:

Final 1 – 10/12/2019

Final 2 – 11/12/2019

Final 3 – 12/12//2019

Final 4 – 13/12//2019

Final 5 – 16/12//2019

Final 6 – 17/12//2019

Final 7 – 18/12//2019

Final 8 – 19/12/2019

Final 9 – 20/12//2019

Final 0 – 23/12/2019

Agência CNM