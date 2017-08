Bolsa Família: fila de espera é zerada pela terceira vez no ano

Brasília (DF) – A fila de espera do Programa Bolsa Família foi zerada pela terceira vez neste ano. Em agosto, 828 mil famílias começam a receber o benefício. No total, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) vai repassar mais de R$ 2,4 bilhões para quase 13,5 milhões de famílias em todo o país. O pagamento começa nesta sexta-feira (18) e segue até o dia 31. O valor do benefício médio é R$ 179,73.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra (RS), ao zerar a fila de espera, o governo federal mostra que é possível aprimorar os mecanismos de controle do Bolsa Família e destinar o benefício para quem realmente necessita.

“Com o pente-fino, conseguimos afastar as pessoas que tinham renda maior e repassar o benefício para quem mais precisa. As 828 mil famílias que estão entrando agora vão receber o Bolsa enquanto não tiverem uma fonte de sustento mais alta”, afirma.

Terra ressalta que o cruzamento de dados frequentes reduziu o tempo que o poder público leva para identificar se as famílias têm renda superior à exigida para ingressar e permanecer no programa.

