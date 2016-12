Bolsa estilo sacola

Ponte aérea o dia a dia da Cleo e para conseguir dar conta de carregar todas as coisas necessárias nada como um bolsa sacola. Esse modelo nunca sai de moda pela sua utilidade, pois todos sabemos as diversas coisas que existem na bolsa das mulheres, maquiagem até uma infinidade de coisas.

As variações de cores e design é que marcam as diferenças dessa basicona. Para 2017 ela continua com tudo, seja mais leve e de cor mais clara e material mais praiano para o verão, ou mais escura de couro ou similar para compor um look mais formal. Aposte nas cores do ano, a pantone já mostrou e já está nas passarelas das semanas de moda.

Os homens também podem abusar das bolsas sacola no dia a dia, existem marcas especializadas em criar bolsas masculinas, e esta é uma boa pedida. Podem ser utilizadas para levar material de escritório, até mesmo acessórios de academia e combinam com qualquer visual é só criar.

Assessoria Cleo Pires

Twitter: @estrelaguianews