Após assassinato de quatro bolivianos: Bolívia pedirá ao Brasil ações contra violência na fronteira

A Bolívia solicitará ao Brasil ações para deter a violência na fronteira comum, após o assassinato de quatro bolivianos por brasileiros em um suposto caso de narcotráfico, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

“Vamos pedir uma reunião do mais alto nível com as autoridades do Brasil para poder acertar medidas conjuntas”, anunciou o ministro de Governo (Interior), Carlos Romero, sem mencionar as propostas.

Romero recordou outros crimes na região de fronteira: “temos problemas em muitos lugares limítrofes com o Brasil, o caso de San Matías é o mais significativo, mas também há sequestros em Cobija e em outros locais, como Guayaramerín”.