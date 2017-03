Bloco Tradição do Araés é o grande vencedor do Carnaval 2017

O bloco Tradição do Araés foi consagrado o vencedor do Carnaval 2017, nesta quarta-feira (01), após a apuração das notas dos blocos carnavalescos que participaram do desfile na Orla do Porto. Vencendo uma acirrada disputa por apenas meio décimo (69,40) em relação ao também tradicional Banana da Terra, o grande ganhador levou para casa o prêmio equivalente a R$ 70 mil.

Para o secretário-adjunto de Cultura, Junior Leite, a celebração do bloco vitorioso marca o encerramento de uma belíssima festa, que já anuncia os 300 anos da Capital, que chegam em 2019. Segundo o gestor, os foliões entenderam o propósito do circuito carnavalesco, respeitando as diferenças e aproveitando o melhor que a Prefeitura de Cuiabá pôde oferecer.

“Oficialmente hoje finalizamos o Carnaval 2017, com a certeza de que entregamos à população uma excelente programação cultural, voltada para as famílias, jovens e adultos. Além de muita alegria e organização, nossa folia trouxe o povo para a margem do Rio Cuiabá valorizando a cuiabania, que é tão fundamental para essas festividades. E com um saldo extremamente positivo, ainda terminamos este ciclo de cinco dias de festa com a segurança de não termos contabilizado nenhuma ocorrência de médio e grande porte”, afirmou.

Consagrado como o melhor bloco deste ano, o Tradição do Araés abordou a representatividade cultural e racial através de seu samba-enredo. Cantando sobre a “Africanidade”, o grupo surpreendeu os jurados na composição lírica da canção entoada durante o desfile, atingindo a nota máxima dos dois avaliadores. Além disso, o bloco não desapontou nos quesitos Bateria, Comissão de Frente, Evolução, Empolgação e Conjunto, Enredo, Criatividade e Ala Fantasiada, conquistando 10 em todos, além de um 9,8 e 9,0.

Para a presidente do bloco, Edinéia Costa, o Tradição do Araés faz cultura com responsabilidade, abordando questões que fazem parte do contexto da região, de maneira criativa. Usando o samba como o instrumento artístico e social para propagar sua mensagem, o grupo não mede esforços para alcançar o público com temáticas pontuais e pertinentes. O samba-enredo de 2017 é fruto de um extenso trabalho de dois anos.

“Nosso bloco é fruto da miscigenação de raças e temos pessoas que possuem origens diversas, que se uniram para formar uma coisa só. O Bairro Araés é reflexo dessa representatividade e nós não poderíamos deixar de abordar essa essência tão rica no Carnaval. Tal como nosso samba fala da aquarela da diversidade, esta bela festa também carrega este aspecto. E como pessoas que querem trazer a cultura de forma responsável, nada melhor que cantar essa mistura”, concluiu.

Com seis dentre nove blocos disputando o prêmio, o grupo Banana da Terra conquistou a segunda posição, com nota equivalente a 69,35, seguido pelo Unidos do Porto (65,50), Melados (64,75), Império de Casa Nova (64,70) e Boca Suja (60,55).

Com a premiação total correspondente a R$ 300 mil, os colocados entre a segunda e sexta posição levaram para casa os valores respectivos de R$ 65 mil, R$ 55 mil, R$ 45 mil, R$ 35 mil e R$ 30 mil.

