Bebê com 8 braços e pernas é operado com êxito na Índia

Um bebê iraquiano que nasceu com oito braços e pernas foi operado com êxito na Índia, onde foram extraídos os membros extras.

Karam, um menino de sete meses, nasceu no Iraque com uma doença muito rara, da qual só existem cinco ou seis casos no mundo. Essa doença acontece quando gêmeos sofrem uma fusão no útero sem que um dos fetos absorva completamente o outro.

O pai do bebê, Sarwed Ahmed Nadar, levou seu filho à Índia, onde uma equipe médica o submeteu a três operações sucessivas, perto de Nova Délhi.

“Ele foi trazido quando tinha apenas dois meses e seu caso é bastante excepcional. A maioria das técnicas cirúrgicas que empregamos não foram usadas até a presente data”, declarou à imprensa Gaurav Rathore, membro da equipe médica.

“Karam é um bebê muito corajoso e uma criança muito alegre”, acrescentou.

Os cirurgiões do hospital Jaypee de Noida, cidade próxima da capital indiana, extirparam primeiro os dois membros que aderiram ao estômago e, depois de corrigir uma complicação cardíaca, conseguiram tirar os demais membros excessivos.

Conforme for crescendo, Karam necessitará de mais operações cirúrgicas para corrigir outras anomalias.

O pai, de 28 anos, espera que possa crescer como uma criança normal. “Havia muitos riscos, mas nunca perdi a fé”, afirmou.

France Presse

Twitter: @estrelaguianews