BC vê meta de inflação cumprida em 2016 em meio à atividade mais fraca, mostra RI

O Banco Central passou a ver inflação dentro da meta neste ano, ao mesmo tempo em que piorou sua projeção de crescimento econômico tanto em 2016 quanto em 2017, mostrou o Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira (22), no qual destacou que um ambiente com expectativas de inflação ancoradas permite que siga um princípio que confere flexibilidade aos regimes de metas para a inflação.

No documento, o BC previu alta de 6,5% do IPCA neste ano pelo cenário de referência, abaixo dos 6,6% de antes. Para 2017 e 2018, as projeções não mudaram, com alta de 4,4 e 3,6%, respectivamente.

O BC também piorou sua perspectiva para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, com alta de 0,8%, sobre 1,3% antes. Para este ano, a perspectiva é de contração ligeiramente maior na atividade, de 3,4%, contra 3,3% até então.

Reuters

