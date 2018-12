Bate papo busca identificar problemas e prioridades de mulheres negras

A coordenadora do Núcleo da Defesa da Mulher de Cuiabá, Rosana Leite, organizou no auditório da sede administrativa da Defensoria Pública de Mato Grosso, a partir das 9h do dia (3/12), uma “roda de conversa” com mulheres negras, representantes do movimento e profissionais que acompanham os problemas vivenciados por elas.

A intenção foi debater os principais desafios, problemas e conflitos enfrentados por mulheres negras de Cuiabá e Mato Grosso e ao final, produzir um documento que será encaminhado para equipe do próximo governador, Mauro Mendes.

“A ação faz parte dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, realizado no mundo todo, e que estamos repercutindo aqui. Porém o nosso serão 21 dias, contados a partir de 20 de novembro. Essa foi uma das formas que encontramos para dar voz a essas mulheres e falar sobre o assunto”, afirma a defensora.

Segundo Rosana, estatísticas da segurança pública indicam que 60% das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar são negras. “Elas estão em maior vulnerabilidade que as outras e é necessário que o Executivo tenha ações específicas para lidar com essa população. Pretendemos identificar o que é mais prioritário para elas e encaminhar para definição de política pública”, afirma.

Além de Rosana, participa da organização a defensora Maila Ourives que atua na 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá. “Convidamos juízas, professoras, ativistas, presidentes de conselho para conversar, debater e tentar aglutinar informações”, disse Maila. O encontro foi apenas no período da manhã, no prédio do antigo Tribunal de Contas da União e atual sede administrativa da Defensoria Pública.

