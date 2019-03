Banda Heróis de Brinquedo organiza grande evento em prol da causa animal

Ricardo Chains, baixista e líder da banda explica a concepção do evento. “Sendo uma das bandas mais atuantes do mercado de rock em Mato Grosso, há tempos temos a ideia devolver esse carinho que recebemos em forma de contribuição para a sociedade. Neste primeiro evento decidimos focar na causa animal, então todo o recurso que conseguirmos arrecadar será revertido para ONGs que cuidam dos animais abandonados e de rua”, comentou Ricardo.

A data do primeiro evento já foi escolhida, será em 12 de outubro deste ano. Para cobrir os custos, foi criada uma “vaquinha virtual”, que está recebendo 10% do valor dos cachês de todos os shows da banda, sem exceção. Os fãs e amigos dos integrantes do grupo, que conta ainda com Marden Tozzi no vocal e Anderson Lima na guitarra, também têm colaborado com doações.