Banco Central fixa novas regras para financiamento do saldo devedor do cartão de crédito

No dia 26 de janeiro o Banco Central do Brasil emitiu resolução (nº 4.549), fixando novas regras para o financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito e outros instrumentos de pagamento pós-pagos.

Na prática, explica a superintendente do Procon-MT, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Gisela Simona Viana, isso significa que a dívida do cartão de crédito não paga integralmente no vencimento poderá ficar no sistema de crédito rotativo por, no máximo, 30 dias (vencimento da próxima fatura). Decorrido esse prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado em linha de crédito oferecida pela instituição financeira, com juros mais baixos.

Terminados os 30 dias, o consumidor terá duas opções: pagar integralmente o restante da dívida ou parcelar nas condições oferecidas pela administradora do cartão, sempre mais vantajosas que ficar no crédito rotativo. “Se perceber que não poderá saldar a dívida nesse prazo, recomendamos que o consumidor entre em contato com a instituição financeira e verifique qual parcelamento está disponível. Quanto menor o número de parcelas, menos juros”, alerta a superintendente.

As instituições tem até abril para se adaptarem à nova norma, que entra em vigor a partir de 03/04. A medida valerá para todos os tipos de cartão, exceto para os cartões de crédito consignado que, por envolver desconto nos salários dos clientes, tem riscos de inadimplência menores.

A resolução beneficia os consumidores, pois atualmente o crédito rotativo é o que tem maior taxa de juros, cerca de 500% ao ano. “O objetivo é diminuir juros e evitar o superendividamento”, destaca Gisela Simona.

Serviço

O Procon-MT atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos.

No posto do Ganha Tempo da Praça Ipiranga o atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h e aos sábados das 07h30 às 12h30. No Várzea Grande Shopping, das 10h às 19h. No posto da Assembleia Legislativa (AL), o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.

Sejudh-MT

Twitter: @estrelaguianews