Avó de 90 anos transforma vilarejo em galeria de arte a céu aberto

Quando dizem que nunca é tarde demais para se aprender algo novo, acredite! Após se aposentar do trabalho de camponesa, a tcheca Anežka Kašpárková descobriu na pintura um hobby fantástico. Aos 90 anos, a artista dedica seus dias a embelezar as paredes da vila em que mora, na pequena aldeia de Louka.

Trabalhando incansavelmente durante o verão e a primavera, e repousando apenas nos meses mais frios, Kašpárková se inspira nas obras tradicionais da cidade de Morávia (ao sul de seu país) para imprimir nas fachadas brancas padrões florais em azul-ultramarino.

A anciã trabalhou a vida inteira como camponesa e, antes mesmo de se aposentar, aprendeu as técnicas de pintura com outra mulher local.

Não deu outra: Anežka tomou tanto gosto pela arte que retoca, anualmente, seu lugar favorito no vilarejo: a capela. Ano após ano, a artista sobe no andaime e renova as pinturas da fachada.

Apesar dos elogios recorrentes de vizinhos e de internautas, Anežka continua querendo manter o seu perfil e trabalho em descrição. Para ela, o importante é pintar – não quer fama nem nada.

“Sou artista. Só gosto de pintar paredes e quero ajudar”, declarou à mídia tcheca sobre seu hobby.

Usando apenas a imaginação, ela não planeja seu trabalho com antecedência e se permite improvisar durante o processo. O resultado, para além de fachadas lindas e destacáveis, é a certeza de que a idade não limita a imaginação.

