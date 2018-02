Autuações para quem desrespeitar passam a valer a partir desta quinta

Os motoristas que transitarem pelas principais avenidas de Cuiabá, devem ficar atentos porque a partir desta quinta-feira (15.02), aqueles que forem pegos trafegando pelas faixas exclusivas de ônibus serão autuados pelo sistema de videomonitoramento.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), iniciou em fevereiro uma campanha educativa e um total de 183 notificações foram lavradas para condutores flagrados pelas câmeras de videomonitoramento usando as faixas. No ano passado, mais de 15 mil notificações orientativas foram enviadas através da Central de Monitoramento aos condutores que cometeram a infração. Os alertas foram de cunho educativo, sem qualquer cobrança de multa vinculada.

Conforme explica o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, esses primeiros dias os condutores que receberam as notificações, não haverá penalização. Os agentes de trânsito em campo e na Central de Controle de Mobilidade Urbana (CCMOB) realizaram trabalhos educativos junto aos infratores que circularam pelas faixas.

“A campanha foi para que todos os motoristas soubessem sobre como vai funcionar essa autuação. Então quem recebeu a notificação, que não implicará em multa e nem pontuação na CNH, da próxima vez já estará ciente que infringiu uma regra do trânsito”, afirma o secretário.

Pelas ruas e avenidas de Cuiabá, ônibus estão circulando com a mídia da campanha para que os motoristas fiquem cientes sobre o uso da faixa e faixas aéreas foram colocadas ao longo vias em que há a faixa.

“A gestão Emanuel Pinheiro preza muito pela educação no trânsito, então primeiro houve toda essa preparação e divulgação e agora os condutores devem ficar atentos, pois ela já passa a valer e a dar a penalidade devida”, alerta Antenor.

Segundo a normatização estabelecida no Código de Trânsito, podem andar nas faixas exclusivas, os ônibus, táxis, ambulâncias e vans escolares. Quem for pego transitando pela faixa exclusiva, o que é classificado como infração gravíssima, receberá 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 293,00.

Cuiabá conta com 12,5 quilômetros de faixas exclusivas nas principais avenidas da cidade, Getúlio Vargas, Isaac Póvoas, Generoso Ponce, Tenente Coronel Duarte (Prainha) e avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA). As vias possuem sinalização horizontal e também vertical, com placas indicando que a faixa é exclusiva para ônibus, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 7h às 14h.

Espalhadas em pontos estratégicos, as 32 câmeras que compõem o sistema de videomonitoramento, exercem papel orientativo, fiscalizatório, ordenador e já estão sendo utilizadas para autuar caminhões pesados que trafegam no Centro de Cuiabá.

Conforme explica o diretor de trânsito, Michell Diniz para evitar uma multa, o ingresso dos veículos nas faixas só é permitido para fazer a conversão à direita e deve ser feito ao final da linha contínua, onde começa a linha tracejada ou sinalizando que vai entrar na próxima quadra. O acesso à faixa exclusiva também é permitido para entrar em residências ou estacionamentos.

“Vários pontos da faixa sugerem onde o motorista pode entrar na faixa, por meio do seu seccionamento, nos casos em que o condutor precisar acessar algum comércio ou residência por exemplo. Nesses casos, o motorista pode fazer o uso da faixa, mas sinalizando a rota que vai entrar, sempre fazendo o uso da seta, lembrando que os agentes estarão de olho para saber se aquele condutor fará a conversão no local sinalizado. O motorista só não pode usar a faixa como rota de fuga, como pista livre, esses sim serão penalizados”, finaliza Michell Diniz.

Assessoria

