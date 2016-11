Ator e produtor brasileiro ganha destaque como assistente de direção da peça Inside The Wild Heart, em NY

Apesar de estar em Nova York, reciclando-se como artista, estudando e desenvolvendo projetos futuros no teatro e no cinema, o brasileiro João Meira passa a ser o assistente de direção de uma das mais importantes e renomadas diretoras, coreógrafas do mundo, Regina Miranda, na peça Inside The Wild Heart da Group.BR, companhia de teatro brasileira sediada em Nova York.

Desde que partiu do interior de SP para o Rio de Janeiro, em 2009, João atuou como ator e produtor de diversas peças de teatro, muitas delas dirigidas por Regina Mirada. Já em Nova York, assim que se envolveu com a Group.BR, João soube do interesse da equipe da Cia teatral em trabalhar com a coreógrafa, fez a ponte entre elas, que aceitou prontamente e solicitou que ele fosse o assistente de direção.

“Para mim, é uma honra trabalhar com a Regina, também aqui em Nova York e, pela primeira vez, como assistente de direção. Isto que me deixa mais feliz ainda, pois, como ator, não poderia ser melhor. Aprendo muito com ela a todo segundo e, ainda mais, em uma companhia que procura valorizar e mostrar a arte brasileira a toda a cidade e, até mesmo, ao restante do mundo. Foi uma coincidência imensamente feliz, a Andressa Furletti e a Debora Balardini – diretoras da companhia – estarem procurando, justo ela, com quem eu já havia trabalhando tantas vezes, no RJ, fazer o intermédio da sua contratação e ainda ser convidado, para ser seu assistente de direção. É um grande prazer, um desafio o qual estou bastante empenhado a cumprir, junto com todo o incrível elenco”, declarou João.

A peça relata os aspectos da vida da escritora, Clarice Lispector, da qual Regina Miranda foi amiga pessoal, vivenciando muito de sua rotina e de seus hábitos, como escritora. Conhecida por sua personalidade reservada e seu estilo de escrita, que mergulha no âmago da própria existência, Clarice Lispector já foi apontada como a escritora judia mais importante desde Franz Kafka. Inspirado nesses escritos codificados, mas simultaneamente tão expostos, o Grupo.BR convida o público a entrar no coração de Clarice, por meio de uma performance imersa numa experiência sensorial das instâncias mais profundas da escritora.

A peça será estreada no dia 3 de novembro, no Immersive Gallery em Williamsburg, no Brooklyn (Nova York). Concepcao do espetáculo feita por Debora Balardini e Andressa Furletti, dirigido por Regina Miranda, produzido por Roberta Fernandes e a Cia.Group.BR. Conta, ainda, com figurino de Luisa Marcier, design de luz de Luiz Paulo Nenen, música de Sergio Krakowski e Mario Forte; e produçao de set de Montserrat Vargas. No elenco estão Andressa Furletti, Debora Balardini, Gonçalo Ruivo, Patricia Faolli, Ricardo Burgos e Carolina de Oliveira.

