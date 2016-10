Atletismo de MT fatura 10 medalhas em brasileiro sub16

Rondonópolis, Sorriso, Sinop, Barra do Garças e Cuiabá tiveram atletas medalhistas.

Uma delegação de atletas de Mato Grosso conquistou 10 medalhas no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-16 Interclubes, que foi realizado nesse último fim de semana, de 21 a 23 de outubro, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP). E os destaques foram Lissandra Campos com ouro no Salto em Distância, ouro no Santo Triplo e prata no Revezamento 4×75 metros e Nerisnelia Sousa com ouro nos 80 metros com barreiras e prata nos 300 com barreiras.

Conforme o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT), Francisco Antônio da Silva, a competição teve a participação nacional de 655 desportistas vindos de 97 clubes de 17 unidades federativas. Segundo ele, MT enviou delegação de 52 atletas de seis clubes dos municípios de Araputanga, Sorriso, Barra do Garças, Rondonópolis, Pontes e Lacerda e Cuiabá e um grupo da prefeitura de Conquista d’Oeste. E eles trouxeram 6 medalhas de ouro e 4 de prata.

“Foi a 7ª edição do Campeonato Brasileiro Sub-16 Interclubes. E a cada edição a disputa fica mais acirrada e difícil de subir ao pódio. No ano passado, um clube de MT levou o título de campeão geral, o ASA Sorriso. Ficou em primeiro lugar com 135 pontos e em segundo um clube de São Paulo com 100 pontos. Mas neste ano o ASA ficou em 14º lugar. Nosso melhor colocado foi o Barra do Garças Associação de Atletismo com a 7ª posição e 33 pontos”, diz Francisco.

Os ouros são de Arielly Rodrigues (Salto em Altura – Rondonópolis), Lissandra Campos (Salto em Distância e Salto Triplo – Cuiabá), Lucas Leite (100 metros rasos – Barra do Garças), Eric da Silva (100 metros com barreiras – Sorriso) e Nerisnelia Sousa (80 metros com barreiras – Sorriso). E as pratas são de Maria Eduarda Silva (Salto em Altura – Sorriso), Geisiane Costa (Pentatlo – Araputanga), Nerisnelia Sousa (300 metros com barreiras) e Maria Eduarda Vicente, Renatha Neves, Fernanda Campos e Lissandra Campos no Revezamento 4×75 metros.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews

Salvar