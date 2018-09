Atletas de Cuiabá garantem vaga em etapa nacional dos Jogos da Juventude

Da Redação

Atletas de Cuiabá fizeram bonito durante os Jogos da Juventude e garantiram classificação para a etapa nacional do campeonato, que acontece em Manaus-AM este mês. O primeiro troféu foi garantido pelo time feminino de voleibol, categoria A, do Centro Educacional Maria Auxiliadora, que trouxe a vitória de Barra do Garças (580 km de Cuiabá). Elas foram seguidas pela equipe masculina de futsal, categoria B, do colégio Isaac Newton, que competiram em Nova Xavantina (660km de Cuiabá).

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Francisco Vuolo, explica que o transporte foi garantido por meio de recursos da Prefeitura de Cuiabá. “Esta não é a única ação que desenvolvemos para fomentar o esporte. É uma área que tem recebido atenção do prefeito, Emanuel Pinheiro, porque além dele, toda a gestão também acredita que é uma forma de modificar realidades”, diz.

É o que reforça o gerente esportivo da Pasta, Valdecir Amaral. Formado em Educação Física, ele atua na área há mais de 30 anos e reforça que a importância das competições vai além dos benefícios da atividade física. “É daí que despontam muitos atletas para importantes clubes do país. É uma oportunidade que as crianças e adolescentes têm de terem seus talentos revelados.”

Os Jogos da Juventude são a maior competição estudantil de Mato Grosso e contam com 13 etapas regionais e estaduais. O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer (Sael-MT), em parceria com os municípios.

De acordo com Valdecir, a última edição mobilizou cerca de 10 mil alunos das redes municipal, estadual e particular. Conhecido como “Professor Macgayver”, ele atuou como chefe de delegação, acompanhando os jovens durante todo o percurso e estadia por outras cidades. “É muita responsabilidade lidar com tantos adolescente, mas no final é recompensador ver o desenvolvimento de cada um.”

Este ano participaram das etapas estudantes com idades entre 12 e 17 anos, que são divididos em duas categorias. Enquanto na categoria B atuam os adolescentes de 12 a 14 anos (2004, 2005 e 2006), a categoria A agrupa jovens com idades entre 15 e 17 anos (2001, 2002 e 2003).

Confira as classificações dos demais competires que subiram ao pódio por Cuiabá:

VOLEIBOL

CATEGORIA A MASCULINO – 2º LUGAR COLÉGIO ISACC NEWTON

CATEGORIA B FEMININO – 2º LUGAR E.E PASCOAL MOREIRA CABRAL

CATEGORIA A MASCULINO – 3º LUGAR E.E PASCOAL MOREIRA CABRAL

BASQUETEBOL

CATEGORIA B FEMININO – 3º LUGAR – COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS

CATEGORIA B MASCULINO – 2º LUGAR – COLÉGIO ISACC NEWTON

CATEGORIA A MASCULINO – 3º LUGAR – COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

