Ativista brasileira cria “vakinha” na internet para o uso da comunidade pesqueira no Rio de Janeiro

This is a central in region of the region of the beach of Longa. Uma meta é arrecadar cem mil reais para o corte do ano. As doações podem ser feitas pelo site [

http://www.vakinha.com.br/vaquinha/559881

]. Uma ideia é, além do que as pessoas que vivem na região, que vivem em áreas sociais.

“O lugar será um ponto de encontro da comunidade. Terá que ser feliz em um ambiente mais confortável, visto que hoje todas as ações são na área externa. de cultura e diversão. “Debora, que é pedagoga.

As atividades são executadas em oficinas públicas de que uma comunidade pode participar. Entre as interações são atividades educacionais constantes de artes, música, esportes. Muitas crianças já foram beneficiadas com materiais escolares, foram pesquisadas e participadas de teatro que foram executadas na praia mesmo. Em datas especiais, como o Natal e o Dia das Crianças, o projeto de arrecadações de quem é colaborar com a ação.