Associação de Xadrez é premiada por Fundação André Maggi

A Associação de Xadrez Campo-Pareciense (AXC) recebeu da Fundação André e Lucia Maggi, na última quarta-feira (14.12), em cerimônia em Cuiabá, o prêmio de 2ª lugar da categoria “Melhores Impactos”, dado para instituições com as melhores ações de desenvolvimento social em comunidades. Pelo trabalho de educar jovens por meio da aplicação e propagação de princípios da prática esportiva do xadrez.

De acordo com o presidente da associação (AXC), Cleiton Marino Santana, os prêmios das três categorias (“Boas Práticas de Gestão”, “Melhores Impactos” e “Empreendedor Social”) foram disputados por 33 organizações de 13 cidades. Segundo ele, o 1º Prêmio Fundação André e Lucia Maggi entregou R$ 170 mil em prêmios para as instituições vencedoras e ainda contemplará com outros 130 mil em capacitações e visitas técnicas.

“O objetivo do projeto social da associação é de utilizar o xadrez como ferramenta de inclusão social. Através de uma sala adequada para a proposta didático-pedagógica, os alunos das escolas parceiras e demais membros da comunidade podem participar de atividades motivadoras advindas da prática do jogo de xadrez. E, como a premiação foi em dinheiro, podemos consolidar o que já é realizado e ainda incrementar”, diz Cleiton.

A Associação de Xadrez de Campo Novo do Parecis (AXC), filiada na Federação Mato-grossense de Xadrez (FMTX), foi fundada em 02 de janeiro de 2013 e, atualmente, atende cerca de 60 pessoas, na maioria crianças e adolescentes. Com uma sala com lousa digital, data show, computadores com internet, peças de xadrez e um tabuleiro gigante, transmite conceitos como responsabilidade, respeito, concentração, paciência, autocontrole e outras habilidades necessárias ao convívio social e mercado de trabalho.

Fundação Maggi

A Fundação André e Lucia Maggi é a instituição responsável pela gestão do investimento social da empresa Amaggi, que atua nas áreas de commodities, navegação, energia e agro. Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento local e humano.

Assessoria AXC

Twitter: @estrelaguianews