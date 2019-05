Assistência Social orienta sobre violação dos direitos da criança e do adolescente

A equipe de profissionais de diversas áreas e unidades da SMASDH e voluntários identificou 1.168 menores entre 06 e 12 anos

Publicado por: Rosano Almeida

Durante os três dias de festa do 13º Festival de Siriri no Museu do Rio, em Cuiabá, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH) realizou mais uma edição do “projeto Proteger”.

“O objetivo da ação foi garantir que as famílias pudessem levar os filhos menores de idade, sendo feita a identificação com pulseiras, das crianças e adolescentes presentes no local”, disse a secretária adjunta de Assistência Social, Hellen Ferreira.

A equipe formada por profissionais de diversas áreas e unidades da SMASDH e voluntários, identificou 1.168 menores entre 06 e 12 anos, que foram prestigiar o tradicional evento da cultura cuiabana com suas famílias. Conforme levantamento, durante os três dias de festividade, no primeiro dia de festa foram feitas 307 abordagens. Já no segundo dia, foram 534. Já no encerramento do Festival realizado na noite do último domingo (19), foram 327 identificações. Desse total, um dado apontado pela equipe de trabalho é que as crianças sempre estavam acompanhadas pelos pais ou algum membro da família.

Além do serviço de identificação, a ação contou com a distribuição de folders, com foco em orientações e esclarecimentos sobre as principais formas de violação dos direitos da criança e do adolescente. Também foi realizado o trabalho de conscientização junto aos comerciantes e ambulantes locais sobre o trabalho infantil, violência e/ou exploração sexual, alertando que é crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

“O enfoque em ações de proteção ou prevenção, voltadas ao enfrentamento das principais formas de violência contra crianças e adolescentes. O objetivo é a sensibilização das famílias em relação ao tema, promovendo uma rede de proteção eficiente às crianças e adolescentes”, esclareceu Ferreira.

Na oportunidade, a secretária pontuou como resultados significativos, que por meio da realização de ações de caráter preventivo/protetivo/proativo com o Projeto “Proteger” com ações de orientação e esclarecimento feito nas três noites do evento, quatro crianças que se afastaram de seus pais logo foram identificados por conta das pulseiras de identificação que nelas contém dados importantes para localização em casos de desaparecimento.

Os serviços foram realizados nas seguintes dinâmicas: identificação das crianças na entrada evento; sensibilização através da entrega de folders informativos; atendimento e encaminhamento necessário no stand; orientação e sensibilização dos comerciantes e ambulantes locais sobre a proibição de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Essa dinâmica continua para os próximos grandes eventos e festas populares.

Assessoria da Prefeitura

