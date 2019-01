Assistência Social fecha o ano com saldo positivo das ações

O Programa Siminina criado pela Prefeitura de Cuiabá merece um destaque e tem como madrinha a primeira-dama, Márcia Pinheiro.

Da Assessoria

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH) encerrou o segundo ano da gestão Emanuel Pinheiro com saldo positivo das ações. Os atendimentos na rede, formada por 60 unidades, chegaram a mais de 100 mil.

As ações previstas no plano de trabalho seguem com a realização da ampliação, revitalização e reforma completa nos 14 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos 04 Centros de Convivência de Idosos (CCIs). Além disso, as melhorias que também estão sendo realizadas nas 02 unidades dos Centros de Referência Especializados em Assistência Social (Creas) e dos 02 Albergues (Unidades de Acolhimento para Adultos).

Cotidianamente são desenvolvidos serviços que contemplam atividades individuais e coletivas, como: acolhimentos, visitas domiciliares, oficinas, palestras, abordagens sociais, participações em ações de cidadania aos sábados, entre outros.

Foram inúmeros projetos desenvolvidos, dentre eles o “Proteger” que tem como objetivo reduzir o número de crianças e adolescentes em situação de negligência, abandono, maus-tratos, exploração sexual, situação de trabalho infantil e envolvimento com uso de álcool e outras drogas. A equipe participou de eventos festivos como o Carnaval, Aniversário de Cuiabá e o Réveillon. Mais de 3 mil crianças foram atendidas pelo serviço.

“O ano de 2018, em especial, foi de muitos desafios, o que demonstra que mesmo diante de muitas dificuldades encontradas temos avançado na construção de Políticas Públicas que visem oferecer aos nossos usuários segurança social e efetividade nos serviços e programas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS”, disse o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho.

Na busca de ofertar serviços de qualidade e que geram mais economia para as famílias de baixa renda, a Secretaria desenvolve também o Projeto Nossa Energia. Numa parceria com a Energisa é feito um levantamento nos bairros para a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED nos domicílios tendo como objetivo principal promover o uso consciente da energia elétrica por parte da população. Foram atendidas as comunidades de cinco unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da Capital.

O Programa Siminina criado pela Prefeitura de Cuiabá e que tem como madrinha a primeira-dama, Márcia Pinheiro, merece destaque. As meninas são preparadas para um futuro em que elas sejam as protagonistas de suas histórias, sendo uma das características mais marcantes. Atividades lúdicas e desafiadores têm levado as pequenas participantes a se descobrirem de diversas formas, a partir da valorização da beleza particular de cada uma, bem como dos sonhos que almejam conquistar já na vida adulta.

Cerca de mil meninas são atendidas nas 16 unidades e uma série de atividades que foram implantadas: aulas de inglês, balé, reforço escolar, cuidados médicos e psicológicos reforçados, entrega de óculos. Agora, o programa conta também com o Jovem Siminina, trazendo o atendimento para as meninas na faixa etária acima dos 14 anos, preparando-as para o mercado de trabalho. “O trabalho desenvolvido com as ‘simininas’ tem frutos duradouros, ajuda a moldar o caráter delas e as prepara para um futuro promissor de possibilidades”, afirmou a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Com objetivo de Trabalhar a educação profissionalizante nas comunidades mais carentes, levando inclusão social e gerando profissionais qualificados para o mercado, foi lançado o projeto ‘Qualifica Cuiabá 300’ em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Foram entregues mais de 1,2 mil certificados.

Como encerramento das atividades, desenvolvida também pela primeira-dama Márcia Pinheiro, a campanha Natal sem Fome, que pelo segundo ano de realização, já se tornou sucesso e se concretiza no calendário de ações sociais. Foram entregues cerca de 15 mil cestas.

Metas 2019 – Entre as metas da Pasta para 2019, reforçou Wilton Coelho, está a ampliação dos projetos já executados, seja nos Programas Março Mulher, Declaração de amor à minha mãe, Proteger, Qualifica Cuiabá, dentre outros. “Sem falar é claro da continuidade das ações e da necessidade de implantação de novos projetos que possibilitem o acesso da população e garantam a execução da política de assistência social e do fortalecimento das ações da população em situação de rua. Lembrando ainda das revitalizações e reformas que estão sendo feitas nas unidades a fim de cada vez mais ofertar um atendimento de qualidade”.

“O sentimento é de dever cumprido, mas com a certeza de que ainda há muito que ser feito para essa faixa da população que precisa dos cuidados da administração pública. Entendemos que não é fácil, são vários caminhos a serem percorridos. É o bem comum que nos move a continuar lutando por melhorias e qualidade de vida”, finalizou Wilton Coelho.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews