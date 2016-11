Assistência Social alerta para o recadastramento do Bolsa Família

A Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que as famílias beneficiadas com o Programa Social ‘Bolsa Família’ devem fazer o recadrastamento até o prazo final de 07 de dezembro. Hoje, em Várzea Grande, 17 mil famílias recebem o benefício, destas, 7 mil até o momento não fizeram a atualização cadastral e podem ter o bloqueio e/ou cancelamento do recurso federal.

A secretária de Assistência Social, Kathe Maria Martins alerta, ainda, para o possível corte do benefício. “Se não encaminharmos esses dados a tempo para o Governo Federal essas famílias vão perder o benefício. A política do programa é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e cabe a prefeitura nos critérios do programa cadastrar, atualizar e encaminhar os dados para o Ministério que analisa cada caso e mantém ou corta o benefício”, explicou.

Atualmente o Governo Federal repassa mensalmente entre R$ 35,00 e R$ 600,00 dependendo do número de crianças e da renda per capita, para famílias que cumprem as condicionalidades do programa.

A gerente do Bolsa Família, Lidiane Dias de Oliveira disse que para realizar a atualização do cadastro é necessário apresentar RG, CPF, título de eleitor, carteira profissional, comprovante de endereço, certidão de nascimento de cada um dos filhos ou RG e declaração de matrícula escolar de cada um dos filhos. Não serão aceitas cópias dos documentos, somente os originais.

Para atualizar os dados o titular do programa deve procurar o Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida Castelo Branco, n° 2500, bairro Água Limpa, além dos Centros de Referência de Assistência Social dos bairros Cristo Rei, Jardim Potiguar, Santa Maria e São Mateus.

