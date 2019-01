Assembleia Legislativa lamenta morte de superintendente da Rádio AL

Clenon Alves Borges era publicitário, arquiteto e, desde 2015, servidor da Assembleia Legislativa

Da Assessoria

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), em nome do presidente deputado Eduardo Botelho (DEM), manifesta profundo pesar pela morte do servidor Clenon Alves Borges. Publicitário e arquiteto, Clenon está na Assembleia desde 2015, quando foi contratado para trabalhar na assessoria de gabinete.

Atualmente Clenon Borges ocupava o cargo de superintendente da Rádio Assembleia e estava envolvido no projeto de modernização e ampliação do sinal da rádio.

Natural de Goiás, Clenon fez carreira no mercado publicitário mato-grossense. Ele chegou a Cuiabá para trabalhar pela agência publicitária Cannes, de Goiânia, depois foi sócio da agência Z8 na década de 1990 e atuou no marketing de empresas da iniciativa privada. Clenon também foi secretário municipal de Comunicação, durante a gestão de Mauro Mendes, de Cuiabá.

Na manhã desta terça-feira (15), Clenon passou mal quando deixava a Assembleia e foi encontrado desacordado dentro do veículo, no estacionamento. Os primeiros socorros foram prestados ao servidor, mas ele não resistiu e faleceu.

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, lamentou a morte do servidor e amigo Clenon. “É com muito pesar que recebo a notícia do falecimento do nosso querido amigo Clenon Borges. Ele deixa grande lacuna na comunicação e no dia a dia dos trabalhos, que ele tão bem realizou na Assembleia Legislativa. Era uma excelente pessoa, profissional e amigo. Que Deus o receba com toda glória e conforte os familiares nesse momento de imensa tristeza”, descreveu Botelho.

Clenon Alves Borges tinha 65 anos, era casado, deixa esposa e um casal de filhos.

Assessoria da AL/MT

Twitter: @estrelaguianews