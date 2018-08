Ashley Tisdale anuncia novo álbum nove anos após último lançamento

Ashley Tisdale, a eterna Sharpay Evansde High School Musical, anunciou que lançará um novo álbum, chamado Symptoms.Este será o primeiro trabalho em estúdio da cantora em nove anos.

Em um comunicado enviado à revista Billboard, Tisdale disse que está entrando e saindo de estúdios há quatro anos e garantiu que este será seu disco mais pessoal até então. “Eu co-escrevi todas as músicas do álbum”, sublinhou.

A cantora era contratada da Warner Bros Records. De lá para cá ela tem lançado alguns covers acústicos em seu canal no YouTube, sem nenhuma gravadora. Agora seguirá um caminho independente com a Big Noise.

Além das trilhas-sonoras da franquia High School Musical, Ashley Tisdale tem no currículo dois discos solo: Headstrong,de 2006, e Guilty Pleasure, de 2009. Com eles, a cantora lançou os singles Be Good To Me, He Said She Saide o maior de sua carreira até então, It’s Alright It’s Ok.