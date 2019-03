As provas de que Camila Cabello será um sucesso no pop

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Sally Borges

Camila Cabello é uma estrela em ascensão! Camila já se destacava em sua antiga banda, Fifth Harmony; e após sua saída, ela prova que tem um futuro lindo e pra lá de brilhante. Alguém dúvida?

A sua recente apresentação no Grammy2019, do qual recebeu duas indicações, mostrou que ela tem talento de sobra e uma influência poderosa, pois sua bela performance foi ao lado de ninguém menos que Ricky Martin e J Balvin.

Neste domingo, 03.03, Camila completa 22 aninhos e nós, do E! Online Brasil, não poderíamos deixar de homenageá-la. Por isso, reunimos as provas de que a morena será sucesso garantido no pop.

Confira:

A bela deixou o Fifth Harmony em 2016 e não saiu por baixo! Apesar da polêmica envolvendo a saída, como o fato do grupo ter divulgado um comunicado antes da aprovação dela , a morena seguiu de cabeça erguida e aguentou as indiretas sem retrucar ou criticar alguém. Existe ser humano mais evoluído?

Quer que a sua música solo de estreia se torne um hit mundial e premiado? Pois Camila conquistou esse feito! Havana deu o que falar em 2018 e faturou várias indicações e o topo das principais paradas musicais. Não há alguém que escute a canção e não saiba, ao menos, um trechinho dela!

E por falar em clipes, a morena também faz jus às suas apresentações ao vivo, que, por sinal, são comentadas por vários dias. E o que dizer de seus fieis fãs? O apoio à essa diva é imenso e nós não temos dúvidas de que se depender deles, a estrela já tem um lugar garantido no pop!

Além de não se envolver em polêmicas e ser bastante discreta com a sua vida pessoal, a estrela tem uma voz incrível e que difere-se de outros talentos do pop. Ou seja, Camila tem um futuro promissor apenas por sua voz, imagina com todas as suas outras qualidades?

