As maiores trends de acessórios para a 2020!

Publicado por: Rosano Almeida

Não é apenas de uma peça tendência que se faz um bom look. Como podemos notar nas passarelas, há sempre um conjunto de elementos capazes de complementar uma produção, manter o seu estilo em alta e, principalmente, transmitir um pouco de nossa personalidade. Ou seja, todos os detalhes são extremamente importantes e fazem, sim, uma baita diferença no resultado que desejamos alcançar.

Dito isto, os estilistas — nacionais e internacionais — estão investindo em peso no desenvolvimento de acessórios. Como consequência desse trabalho, várias novidades pipocaram nas Semanas de Moda, fazendo com que a nossa caixinha de bijoux também ganhe um olhar mais atento e atualizado. Para o verão 2020, é exatamente isso o que teremos: várias peças novinhas em folha, como os óculos marcantes, que substituirão as versões minimalistas; e os chapéus de abas longas, garantindo aquela pitada de glamour que a gente tanto ama durante os dias de sol.

É claro que não é só isso e, para deixá-la por dentro, criei este post fresquinho sobre o assunto. Continue comigo na leitura, conheça as novidades que vão dominar o nosso outfit e eleja aquela que melhor conversa com a sua personalidade. Vem!

BUCKET HAT

Diretamente da moda noventista, o bucket hat é a pedida certa para quem está em busca de um visual descoladex. Combine o acessório com peças casuais, como jeans e t-shirts, ou garanta o hi-lo em uma combinação to-di-nha de alfaiataria.

Moda it