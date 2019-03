Às autoridades do Estado sobre a situação da Santa Casa de Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

A CDL Cuiabá representando os seus mais de cinco mil associados vem a público solicitar a imediata intervenção da Prefeitura Municipal de Cuiabá, do Governo do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, da Câmara Municipal de Cuiabá, do Ministério Público Estadual de Mato Grosso no sentido de resolver a situação da nossa Santa Casa de Misericórdia. Pois não é possível, diante das notícias e imagens que estão sendo veiculadas que não nos sensibilizemos diante desta situação.

É inimaginável que em 2019, uma pessoa que tenha um filho em tratamento de câncer e durante esse processo ser obrigada a ficar no olho da rua, largada ao relento. A população de Cuiabá e de Mato Grosso não merece isso!

Imploramos às autoridades que se manifestem no sentido de resolver de imediato esta situação. Inclusive nos colocamos à disposição, no que tiver ao nosso alcance, para colaborar na resolução deste grave problema. Não vamos manchar o aniversário de 300 anos de Cuiabá com essas notícias e imagens circulando pelo Brasil e pelo mundo demonstrando o descaso de nossas autoridades para com o ser humano.

Lembrando que através do nosso projeto de sustentabilidade, CDL Social, nossos associados já colaboraram financeiramente para a realização de várias ações junto a Santa Casa, incluindo uma máquina de hemodiálise infantil, reforma de duas enfermarias, entres outras doações, totalizando mais de R$ 100.000,00 somente nos últimos dois anos.

Nelson Soares Junior – Presidente da CDL Cuiabá

Twitter: @estrelaguianews