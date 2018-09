Ariana Grande é apontada como próxima atração para o intervalo do Super Bowl

O Super Bowl só acontecerá em fevereiro do ano que vem, mas desde agora começam a planejar o evento. Depois de Katy Perry, Lady Gaga e Justin Timberlake nos últimos anos, a boca miúda de Hollywood sussurra que a atração de 2019 poderá ser Ariana Grande.

A escolha faz sentido. A cantora norte-americana já é um nome de peso na indústria musical e está em alta nos charts com seu último disco, Sweetener. Caso o rumor seja verdadeiro, Ariana Grande será a artista mais jovem a se apresentar no intervalo do evento.

O show que acontece no intervalo do Super Bowl é a maior audiência televisiva dos Estados Unidos e sempre uma grande chance de exposição para os artistas. Por isso, os cantores apostam em performances grandiosas. Katy Perry entrou em um leão dourado; Madonna começou o show carregada por vários homens sentada em um enorme trono; e Lady Gaga “pulou” do topo do estádio. O que será que Ariana fará?

Te Contei

