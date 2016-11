Arbitragem no setor público é tema de palestra em Cuiabá

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá – ACC, Jonas Alves de Souza e o superintendente da Câmara Regional de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial de Mato Grosso – CBMAEMT, Gilberto Gonçalo G. da Silva Júnior convidam a todos a participarem da palestra “Arbitragem no Setor Público”, que será realizada nesta segunda-feira, 21, às 19h, no Centro Sebrae de Sustentabilidade, localizado na Rua Cinco, 144 – Centro Político Administrativo.

A palestra será ministrada pelo Dr. Luciano Benetti Timm, vice-presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr, associação que tem como principal finalidade o estudo acadêmico da arbitragem e dos métodos não judiciais de solução de controvérsias.

Luciano Timm atua como advogado empresarial desde 1994, tendo sua prática profissional centrada tanto no sul do Brasil como em São Paulo. Além da sua formação jurídica, a sua prática tem enfoque nos impactos comerciais e negociais de cada uma das operações em que realiza, tendo trazido elementos da sua experiência acadêmica no direito e economia à advocacia. Atualmente lidera a equipe do CMT na área consultiva, o que inclui a elaboração e negociação de contratos comerciais, bem como atuação em temas ligados ao direito econômico e internacional. Atua tanto na elaboração e negociação de projetos complexos, quanto emitindo opiniões legais. Tem atuação destacada no setor do agronegócio, papel e celulose, máquinas e equipamentos, bebidas e alimentos, construção civil. Possui reconhecida experiência em arbitragens nas principais câmaras arbitrais brasileiras e internacionais, atuando em temas ligados ao direito societário, responsabilidade civil, imobiliário e construção civil, entre outros.

O evento é uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá – ACC, através da Câmara Regional de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial de Mato Grosso – CBMAEMT. A entrada é gratuita.

