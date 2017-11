Aprovação de Luciano Huck dispara em pesquisa

Apontado como um possível candidato à presidência em 2018, Luciano Huck está vendo sua popularidade aumentar cada vez mais. Segundo a pesquisa Barômetro Político Estadão-Ipsos, a aprovação do apresentador cresceu 17 pontos, o tornando o nome com a melhor avaliação no estudo.

Segundo o Ipsos, a aprovação de Huck cresceu de 43% para 60%, enquanto a desaprovação caiu de 40% para 32%.

A pesquisa não representa a intenção de voto do eleitorado. Os pesquisadores fazem ao público a pergunta “Agora vou ler o nome de alguns políticos e gostaria de saber se o (a) senhor (a) aprova ou desaprova a maneira como eles vêm atuando no País” e contabilizam as respostas positivas e negativas.

Pela mesma pesquisa, o segundo nome melhor avaliado é o do ex-presidente Lula, com 43% de avaliação positiva e 56% de negativa. O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, que foi convidado para ser o vice-presidente na chapa de Marina Silva, apresentou aprovação de 42%. Já o prefeiro de São Paulo, João Dória, despencou no estudo, com a avaliação negativa subindo para 63%.

