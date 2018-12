Aprenda a fazer mousse de chocolate com maracujá no copinho é fácil de fazer

Aprenda esta receita deliciosa de Mousse de chocolate com maracujá no copinho que é muito rápida e fácil de fazer e prepare em suas festinhas!

Tempo: 1h (+2h de geladeira)

Rendimento: 25 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes da Mousse de chocolate com maracujá no copinho

300g de chocolate meio amargo picado

2 xícaras (chá) de chantilly

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite sem soro

2/3 de xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

Polpa de 1 maracujá

2 colheres (sopa) de açúcar

1/3 de xícara (chá) de água

Raspas de chocolate meio amargo para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas e misture delicadamente com o chantilly até incorporar. Reserve. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá por 1 minuto. Reserve.

Para a montagem, em copinhos individuais transparentes, complete até a metade com a musse de chocolate e cubra com a musse de maracujá.

Leve à geladeira por 2 horas. Leve uma panela ao fogo médio com a polpa de maracujá, o açúcar e a água até dissolver e formar uma calda. Desligue e deixe esfriar.

Retire os copinhos da geladeira e cubra com a calda de maracujá. Decore com raspas de chocolate e sirva em seguida.

