Após reunião, Prefeitura dá início a elaboração de política de educação migratória

Após reunião com uma comissão de defesa dos direitos dos haitianos que residem em Cuiabá, que conta com o Defensor Público responsável pela Coordenadoria de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Roberto Tadeu Vaz Curvo, a Secretária de Educação de Cuiabá, Mabel Strobel Moreira da Silva, deu início a elaboração de uma política de educação migratória, que nunca existiu na rede municipal de ensino.

Conforme informações da Prefeitura, a Secretária já contratou uma professora para realizar o estudo que permitirá, dentre outras coisas, o mapeamento da comunidade estrangeira e de suas demandas. Outro objetivo da política é capacitar os professores e demais profissionais das escolas, creches e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) para realizar o acolhimento humanizado e a efetiva inclusão das crianças haitianas na rede.

A proposta deve contemplar ainda uma série de outras ações, como a constituição de uma equipe multidisciplinar na Secretaria com intérpretes de línguas estrangeiras para dar todo apoio necessário às unidades que possuam crianças estrangeiras matriculadas. Além disso, essa preparação vai incluir debates sobre como receber essas famílias, documentação dessas crianças, período de adaptação, entre outros.

Para o Defensor, a implementação dessa política é um avanço. “De concreto, da reunião que tivemos com a Secretária de Educação, foi a criação da Política Pública de Educação para Migrantes e a parceria que a Secretaria está fazendo com uma entidade filantrópica para fins de acomodar as crianças moradoras do bairro Planalto”.

