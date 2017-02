Após reunião com prefeito, grupo Rodobens anuncia investimentos em Cuiabá

Com mais de 6 milhões de m² construídos em todo o país, representantes de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, a Rodobens, se reuniram nesta terça-feira (31.01) com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Além de estreitar o relacionamento com a nova Gestão Municipal, o encontro também serviu para tratar de dois investimentos imobiliários previstos para serem lançados no próximo ano, ambos na Capital.

De acordo com o diretor presidente da Rodobens Negócios Imobiliários, Mauro Meinberg, se tratam de projetos de condomínios de casas com médio padrão de construção e acabamento. “A ideia é de que sejam construídas 300 casas por etapa. Dividimos em três fases, contendo 900 casas cada condomínio. Ou seja, são mais de 1800 unidades habitacionais erguidas nos próximos anos”, revelou.

Um deles será instalado na rodovia MT-010, estrada que dá acesso ao Distrito da Guia, próximo a outros condomínios já existentes na região; ao passo que o outro deverá ser construído na Avenida Jornalista Archimedes Pereira Lima, próximo à Associação Médica de Mato Grosso (AMMT). “A Prefeitura de Cuiabá não será uma vendedora de facilidades, mas, sim, uma agente facilitadora. Recebemos com muito entusiasmo essa notícia. Quero dizer que estamos prontos para recebê-los”, enfatizou Emanuel.

Um dos principais desafios lançados por Pinheiro ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Capital, Juarez Samaniego, é o destravamento do setor de liberação de Alvarás e licenças. O secretário, por sua vez, foi questionado na oportunidade pelo diretor comercial e de novos negócios do grupo, Alexandre Mangabeira, sobre a demora na liberação da Licença de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de um dos empreendimentos, o que tem atrasado a entrega das unidades aos futuros moradores.

Em resposta, uma nova engrenagem contendo a solução imediata para o problema foi apresentada pelo chefe da pasta. Samaniego informou que, atualmente, a liberação é feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). “Para resolver esta situação, podemos liberar o Habite-se (documento que torna o imóvel legalmente habitável) parcialmente, deixando algumas unidades como garantia do atendimento aos requisitos e normas sanitárias e ambientais, que irão conferir a licença ao empreendimento”, disparou de forma assertiva.

Para o vice-presidente do Conselho Administrativo do grupo Rodobens, Milton Hage, o encontro foi bastante positivo, já que as histórias de Cuiabá, que se aproxima dos 300 anos, e do grupo se confundem. A Rodobens realiza investimentos na Capital há mais de 40 anos, desde a antiga Cuiabá Diesel, concessionária de caminhões Mercedez-Benz. “Crescemos junto com a cidade e queremos estar dentro do jogo. Não esperamos facilidades, muito menos dificuldades. Seremos parceiros!”, finalizou.

O grupo – A Rodobens Negócios Imobiliários é uma das maiores construtoras do Brasil, com atuação em 55 cidades distribuídas em 12 estados. Nos 25 anos de atuação no segmento, a empresa possui 169 empreendimentos, tendo lançado mais de 64 mil unidades habitacionais. Além disso, compõe o grupo o Banco Rodobens, Rodobens Consórcio, Rodobens Corretora de Seguros e Rodobens Leasing & Locação, Rodobens Automóveis, Rodobens Veículos Comerciais e Rodobens Seminovos.