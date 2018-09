Após polêmica com Sérgio Malheiros, bailarina do Faustão manda ‘indireta’

Não é só de superação que é feita a competição da Dança dos Famosos. O reality do Domingão do Faustão também tem lá seus momentos de intriga entre os participantes. No fim de semana, uma “treta” de bastidor acabou ofuscando a competição. Tudo por causa de um burburinho generalizado na internet que apontou um suposto desentendimento entre Sérgio Malheiros e a bailarina que o acompanhava na competição, Natacha Horana.

Segundo o site Notícias da TV, Sérgio teria “pedido a cabeça” de Natacha por acreditar que a falta de entrosamento entre o casal estaria rendendo notas baixas para o famoso. A Globo acatou o apelo e ela foi trocada. No Instagram, não deixou barato: além de apagar as fotos do ator, escreveu uma mensagem que muitos viram como indireta: “Não se diminua para caber em alguém”.

Na noite de domingo (16), Malheiros já apareceu com uma nova companhia: Suellem Morimoto. E se deu bem na apresentação de funk. Faustão, aliás, foi muito discreto ao avisar sobre a substituição de bailarinas: “A produção informa que, a partir de hoje, ele estará dançando com a gloriosa Suellem Morimoto. A Natacha Horana volta ao balé e à apresentação de comerciais”, disse. Confira o post de Natacha:

Nas redes sociais, muitas foram as “teorias da conspiração” sobre o caso. Curiosamente, a música de Ludmilla que foi usada para Sérgio, que é namorado da atriz e apresentadora Sophia Abrahão, tem no refrão a frase “Não encosta no meu namorado”.

Veja

Twitter: @estrelaguianews