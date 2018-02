Após anúncio em rede social, morador de rua reencontra filha

O morador de rua Emir conseguiu retomar contato com a família, após ter seu pedido de reencontrar a filha divulgado nas redes sociais. Segundo a publicação feita por Mariana Lopes, Emir e sua filha se falaram no último fim de semana.

“Jamais imaginei uma mobilização nessas proporções por conta do Emir e sua filha. Minha intenção foi despretensiosa, quis somente que ele pudesse falar com sua filha, já que foi isso que ele me pediu naquele dia, simples assim. E isso aconteceu”, escreveu Mariana em publicação feita nesta terça-feira (6). “Agora todos nós podemos sair de cena. Para mim ficou um sentimento muito positivo nisso tudo: o mundo tem coisas ruins, mas ainda há muita gente boa propagando o bem”, complementa.

Segundo o site de VEJA, pai e filha estão combinando como e quando o encontro vai acontecer.

O pedido de Emir, que vive no Vale do Anhangabaú, na região central da cidade, repercutiu na internet na última semana. O apelo teve mais de 1 milhão de compartilhamentos no Facebook.

Mariana diz ter encontrado Emir durante festa do aniversário da cidade de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Ela se sentou por um momento no pé de uma árvore para descansar e ele pediu um pouco de vinho.

Depois, durante uma conversa, ele disse que era de Joinville, em Santa Catarina, e pediu para que Mariana ligasse para a filha dele, também residente da cidade. Porém, ele disse que não lembrava do número.

Na publicação, há uma foto de Mariana ao lado de Emir. “Se você for a Elizabete de Joinville que tem um pai chamado Emir, perdido por esse mundão, saiba que seu pai mora no vale do Anhangabaú, acompanhado de Deus e da fé dele, e que ele não entrou em contato com você ainda porque ele não sabe seu número. Mas ele pensa muito em você”, escreveu ela em publicação. “Quem quiser compartilhar, fique à vontade, quem sabe a gente chega até a Elizabete”.

Veja

