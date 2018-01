Apoiar causas nobres também faz parte da nossa gestão humanizada, assegura vice-prefeito

Manter as portas da Prefeitura de Cuiabá abertas para parcerias que resultem na melhoria da qualidade de vida da população. Foi com esse propósito que o vice-prefeito, Niuan Ribeiro, recebeu na tarde dessa quarta-feira (24), membros da fraternidade internacional Hikmat Shriners. O encontro ocorreu no Palácio Alencastro e teve como objetivo o fechamento de uma parceria para a realização de duas provas de rua ainda neste ano, que estão sendo organizadas pela instituição não-governamental.

Conforme apresentado para o representante do Executivo municipal, as corridas, previstas para os dias 22 de julho e 12 de outubro, estão sendo promovidas com o intuito de arrecadar fundos para a construção de um hospital filantrópico voltado para o atendimento de crianças portadoras de doenças congênitas. A unidade de saúde, que deve ser construída em uma área de 86 mil metros quadrados, será a 23ª especializada no campo da pediatria construída pela instituição, e a primeira na América Latina.

“A Maçonaria, por meio dos Hikmat Shriners, estão realizando vários eventos para ajudar na construção e manutenção desse novo hospital, totalmente voltado para o atendimento e cuidado das nossas crianças. Por isso, como temos como mote essa gestão humanizada e sempre aberta ao diálogo com toda sociedade civil organizada, eles optaram por nos procurar para ver de que forma podemos colaborar para a ação de solidariedade. Imediatamente convidei o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, para participar desse ato e hoje já conseguimos dar os primeiros encaminhamentos”, explicou Niuan Ribeiro.

Para o vice-prefeito, o poder público deve sempre agir como agente facilitador de ações com finalidades nobres como a dos Shriners. Ele destaca que colaborar eventos que promovam, direta ou indiretamente, qualquer tipo de melhoria na saúde e autoestima dos cidadãos cuiabanos, também faz parte da gestão humanizada que a atual administração tem desenvolvido na Capital.

“A Prefeitura não poderia se furtar em ajudar na organização dessas ações, apoiando em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. É uma causa mais do que justa, ainda mais se tratando do cuidado com as crianças, que são os maiores bens de uma mãe ou um pai. Além disso, é uma iniciativa formidável que agrega os aspectos social e esportivo, na qual nos sentimos orgulhosos em receber esse convite”, pontuou Niuan Ribeiro.

O potentado do Hikmat Shriners em Mato Grosso, Antônio Kato, destacou a receptividade e disposição demonstrada pelo vice-prefeito em ajudar na organização dos eventos beneficente e assegurou que esta primeira edição é apenas o ponto de partida para outras parcerias. “Tenho certeza de que esse ano será apenas um ensaio para os 300 anos de Cuiabá. Por sermos uma instituição respeitada internacionalmente, as corridas são também uma maneira de divulgar nossa cidade. Para isso, já estamos estudando fazer uma transmissão ao vivo para outros 55 países onde existe a organização”, disse o potentado.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews