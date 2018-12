Aplicativo pode facilitar a vida do pequeno produtor rural nos municípios de Mato Grosso

Já imaginou um aplicativo que permitisse ao produtor rural oferecer seus produtos para o comprador? E se o produtor pudesse inserir fotos de cada produto? Em Mato Grosso isso está perto de acontecer. A ferramenta, criada pela RedeCoop – organização de cooperação em rede, está em fase de testes e deve ficar disponível em janeiro. O objetivo é facilitar o processo de comercialização.

Quando tiver algum produto para vender, o produtor vai fazer login e acessar o módulo de emissão da ordem de fornecimento, fazendo a oferta e, inclusive, enviando imagens do produto. A RedeCoop vai receber as informações no sistema central, validar a venda e disponibilizar os produtos na tabela de estoque, visível para compradores. Por sua vez, o comprador deve colocar os produtos do seu interesse no carrinho de compras e depois enviar o pedido.

A novidade está sendo patrocinada pelo Sicredi. Essa é mais uma das parcerias celebradas entre a RedeCoop e o SICREDI Central Norte do Brasil, que sempre apoiou eventos e iniciativas da rede no que diz respeito à estruturação das ações associativas em cooperação. Dessa forma, são cumpridos valores e princípios básicos que norteiam o cooperativismo, ou seja, a intercooperação.

Para que produza os resultados esperados, esse aplicativo precisa da implantação de uma logística de coleta dos produtos, realizada em pontos de apoio determinados, além da distribuição operacionalizada em rede. A rede reúne as informações das ofertas e demandas, forma carga e distribui. Então, a fim de racionalizar custos, a produção de alguns municípios é sempre agrupada e entregue através de rotas de integração regionalizadas.

O aplicativo da RedeCoop será disponibilizado para todos os produtores associados à rede, bem como para compradores e técnicos. Assim que a ferramenta for liberada, os interessados deverão acessar a loja de aplicativos Play Store, no sistema operacional Android, e fazer o download.

A RedeCoop é uma rede de apoio à agricultura familiar que busca fortalecer cooperativas, associações e empreendimentos individuais voltados à produção e agroindustrialização de pequeno porte no estado de Mato Grosso.

Assessoria

