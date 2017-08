APAE visita a Câmara de Cuiabá e chama atenção das autoridades para as políticas públicas

Nesta manhã de segunda-feira (21.08), estiverem em visita à Câmara Municipal de Cuiabá professores e alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A visita decorre da necessidade de divulgar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla (SNPDIM) 2017, que acontece do dia 21 ao dia 28 em todas as APAEs no Brasil.

Patrícia Alves Guimarães Ramiro, diretora da APAE enfatizou importância do poder público e do município no melhoramento e no aperfeiçoamento das atividades da associação. “Nesta próxima semana, acontecerá a SNPDIM, nós viemos até à Câmara para chamar a atenção das autoridades para as políticas públicas mais efetivas para as pessoas com deficiência”, ressaltou Patrícia.

O vereador Lilo Pinheiro ao comentar as relações dos entes públicos com as entidades assistenciais, expressou ser: “extremante importante, principalmente no que tange a conscientização”. O vereador ainda mencionou que: “No começo do mês de outubro, nós teremos a comemoração dos 50 anos da APAE no estado de MT, e nós entendemos, enquanto agentes políticos que temos uma parcela fundamental na conscientização da sociedade, bem como na efetividade em ampliar e garantir os direitos das pessoas com deficiência, como exemplo disso, cito uma lei de nossa autoria que instituiu, na primeira semana do mês de Abril, a Semana de Conscientização do Autismo”.

Para mais informações sobre SNPDIM: acesse www.apaebrasil.com.br, http://apaemt.org.br/ ou Contate: (65) 3322-8853

