Aos oito anos, Cuiabano disputará Sul-Brasileiro de Tênis no Paraná

Representará Mato Grosso e Cuiabá em competição nacional no sul do Brasil

Livas Eduardo Damazio, 8 anos, nascido em Cuiabá, participará da 2ª etapa do Circuito Sul-Brasileiro de Tênis 2019, que será realizado na próxima semana, do dia 09 ao dia 13 de janeiro, promovido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), na categoria 09 anos, no Londrina Country Clube, na cidade de Londrina, no Paraná. E o jovem tenista viajará com oito títulos na bagagem, cinco nacionais e três estaduais todos conquistados no ano passado (2018).

O Circuito Sul-Brasileiro de Tênis tem seis etapas neste mês, a 1ª em Maringá-PR, de 04 a 08 de janeiro, a 2ª em Londrina-PR, de 09 a 13/01, a 3ª em Itajaí-SC, de 15 a 19/01, a 4ª em Itajaí, de 20 a 24/01, a 5ª em Novo Hamburgo-RS, de 25 a 29/01, e a 6ª em Novo Hamburgo, de 29/01 a 02/02. E, segundo o técnico da Tennis Company e pai do atleta, Livas Tarcílio, será o 1° torneio dele no ano.

“Não paramos de treinar nas férias. Preferimos antecipar o treinamento visando os primeiros torneios do ano e também para adaptá-lo à mudança de categoria. Ele fará nove anos de idade neste mês, poderia ficar na categoria atual, na 09 anos, mas como demonstra grande evolução desde o ano passado, quando começou a disputar uma categoria acima da idade dele, então já o estamos a preparar para subir à 10 anos no 2° semestre”, conta o treinador, Livas Tarcílio.

De acordo com o professor de educação física e pai, Livas Tarcílio, após o filho completar nove anos, ele permanecerá durante o primeiro semestre na categoria 09 anos, será testado durante o segundo semestre na categoria 10 anos e, caso atinja as metas de um cronograma de trabalho, daí avançará para a categoria de 10 anos. Tudo profissionalmente planejado e preservando o emocional do atleta.

Retrospecto

Livas Eduardo Damazio, que com oito anos de idade já disputava a categoria 9 anos e que ao fazer nove anos já se prepara para disputar a 10 anos, subiu ao pódio por oito vezes no ano passado. Foi campeão brasileiro de Simples por três vezes (Copa Gerdau, Campeonato Brasileiro e Copa Santa Catarina) e campeão de Duplas por duas vezes (Copa Gerdau e Copa Santa Catarina) e foi campeão estadual de Simples por três (Torneio Cia do Tênis, Copa Sorpan e Casa Prado).

Assessoria

