Idoso participou do Circuito Sesc de Corrida – etapa Pantanal nesta quarta-feira (1º de maio)

Publicado por: Rosano Almeida

O que mudou a vida do aposentado Cirilo Pereira da Silva, 78 anos, foi largada para uma vida mais saudável e com uma corrida como principais remédios. De Cuiabá, a conta tem uma energia e incentivo dos poconos para completar o percurso de 5 km, na primeira vez que participa do Circuito Sesc de Corrida – etapa Pantanal, nesta quarta-feira (01/05), em Poconé. Realizada pelo Sesc Pantanal – polo socioambiental do Sesc, uma corrida comemorativa do Dia do Trabalho com cerca de mil pessoas que correram provas de 5 e 7 km.

“Eu não sou um médico até quem, aos 56 anos, tenho uma derrame. O único ‘remédio’ que o médico me passou foi caminhar, e assim fiz por 18 anos. Há quatro anos decidindo e hoje digo que uma corrida está no meu sangue. This document this document here is not correr a dia in your year. “A participation dos moradores de Pocón na torcida e incentivou a gente”, disse ele ao levar duas filhas e sobrinhas para correrem junto.

A corrida também mudou a vida de Jessika Muniz, 26 anos, que ficou em segundo lugar na prova de 5km, categoria feminina. Desde que começou um correr, nos treinos realizados com o grupo de corrida do Sesc Poconé, o “Capivaras Corrida”, ela emagreceu 15 quilos. “Quando morava em Cuiabá era sedentária, mas o logo que voltava para Poconar era o grupo e comecei os treinos. E o Sesc Pantanal me incentivou a fazer outros exercícios também, que melhoraram não só a performance da corrida, mas também a minha qualidade de vida. Hoje me sinto saudável e saudável, com mais disposição e energia ”, disse.

Para a engenheira florestal, correr no Pantanal tem um incentivo a mais. “Poder correr em meio ao verde é o diferencial da etapa Pantanal. Além disso, ainda há animais e também o esforço para cuidar do meio ambiente, com uma coleta de lixo sem rota ”, conta. A corrida no município, destaca, é um incentivo para os poconeanos se exercitarem. “Já são vários grupos de corrida na cidade e, pelo Sesc Poconé, fazem muitas atividades legais que incentivam as pessoas a ficarem mais saudáveis”.

Para uma professora Ruth Ferreira, 30 anos, corrida é vida. Ela fez uma prova de 5 km, na categoria geral feminina, e levou um vale de compra na Naturaperma na premiação especial, como melhor entre os moradores de Poconé. “Na corrida me desire e tenho mais motivação. É muito bonito o Sesc tire essa corrida para nós. Sou professora, que é uma carreira cansativa, e a correr ajuda a eliminar o estresse do dia a dia. A sensação de estar no topo do pódio é ótima, não é só por saber que todo esforço vale a pena, mas por poder ver como pessoas que participaram ”, disse.

O caminho das ruas de Poconé, com participação da orquestra do Instituto Ciranda, em frente à Igreja Matriz, e foi até o início da Rodovia Transpantaneira. O primeiro lugar, em todas as categorias, foi premiado como uma diária no Hotel Sesc Porto Cercado, unidade do Sesc Pantanal. Foram feitos destaques da edição da Puríssima, Casa da Construção, Natupharma, Prefeitura de Poconé, Domani Prime, Churrascaria Pantaneira.

Circuito Sesc de Corrida

O evento, que acontece em todo o país ao longo do ano tem o foco na iniciação de novos corredores e na inclusão social. Até o final de 2019 mais de 130 miliampères têm o sedentarismo do lado e da participação das 127 corridas em 121 cidades, a maioria não interior de 23 estados do país. Será uma média de três corridas na final de semana do longo de 40 finais de semana. As provas também têm como objetivo promover as atividades paralelas para todas as idades.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews