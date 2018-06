Ana Furtado conta sobre seu câncer de mama e cirurgia para retirar tumor

Ana Furtado, apresentadora do programa É de Casa, na Globo, desabafou no Instagram após descoberta de câncer de mama. Ela revelou que passou por uma cirurgia para retirada do tumor e como parte do processo de tratamento pós-cirúrgico, precisa passar por sessões de quimioterapia.

A apresentadora descobriu o câncer em estágio inicial, depois de um autoexame seguido de uma mamografia, e afirma ter sido um baque muito grande a notícia da doença.

“Mas, apesar de tudo, busquei de todas as minhas formas, toda minha coragem, toda minha fé, toda minha esperança para conquistar a minha cura. E também agradecer muito a Deus pelo fato de sempre estar muito atenta à minha saúde e fazer com regularidade todos os meus exames de mama”, relata Ana em vídeo no Instagram.

Ela diz estar esperançosa com o procedimento e se solidariza com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Além disso, Ana ficará um pouco ausente da TV.

Junto ao vídeo, Ana Furtado também postou um texto para ressaltar a importância do autoexame. “Faça o autoexame. É o primeiro passo para perceber alterações nas mamas. Caso ache algo estranho, procure um mastologista (médico especialista em mamas) como eu fiz. O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista, mas pode ser o primeiro sinal de alerta. Se cuide”, completa.

O que é câncer de mama? O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Ocorre o crescimento anormal das células mamárias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários. Esse é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhões de novos casos e 458 mil mortes pela doença por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Minha Vida

