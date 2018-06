AMM e Sudeco debatem projetos para os municípios

Projetos de desenvolvimento econômico e social para os municípios foram debatidos nesta quinta-feira (14) durante reunião na Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, com a participação de prefeitos e representantes da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco. O objetivo do encontro foi aproximar a Superintendência dos gestores municipais e apresentar os mecanismos que permitem fomentar o desenvolvimento na região. O encontro também contou com a participação de dirigentes do Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, disse que a Sudeco poderá ser uma importante aliada no desenvolvimento econômico e social dos municípios de Mato Grosso, por meio de políticas de fomento regional e ações colaborativas. “É de grande importância a integração entre a Sudeco e os municípios, por meio de parcerias que possam viabilizar o desenvolvimento local”, frisou. Fraga também ressaltou que são necessários investimentos para consolidar as ações e sugeriu que a Bancada Federal concentre recursos via Superintendência para viabilizar projetos nos municípios de forma ágil e eficiente.

Neurilan também sugeriu aos dirigentes da Sudeco que haja um engenheiro credenciado pela Superintendência em Cuiabá para fiscalizar e vistoriar os projetos nos municípios conveniados com a Superintendência. O objetivo é garantir mais agilidade na execução das obras, considerando que não seria mais necessário o deslocamento de um técnico de Brasília. A Sudeco ficou de avaliar o atendimento da solicitação.

O representante da Sudeco, Luiz Renato, reconheceu as dificuldades financeiras que os municípios enfrentam e destacou as parcerias com os municípios. “A Sudeco tem a missão de promover o desenvolvimento regional do Centro-Oeste. Temos que encontrar parcerias criativas para auxiliar os prefeitos”, ressaltou.

O diretor de Planejamento e Avaliação da Sudeco, Roberto Postiglione, disse que estão sendo realizadas reuniões em vários estados para dinamizar a integração entre a Superintendência e os municípios. Ele destacou a importância do banco de projetos, elaborado para beneficiar as prefeituras do Centro-Oeste com infraestruturas básicas. Entre os projetos estão centros comunitários, abatedouros municipais, bueiros estruturais e cursos de capacitação de qualquer segmento que venham a agregar desenvolvimento. “O banco de projetos tem o objetivo de dinamizar o desenvolvimento econômico da região”, assinalou.

Equipe de engenheiros da Sudeco fizeram a apresentação do banco de projetos e falaram sobre os documentos básicos para a aprovação, como estudos técnicos preliminares, registro fotográfico, memorial descritivo, mapa de localização, entre outros.

A reunião também contou com a presença do diretor de Implementação de Programas e Gestão de Fundos da Sudeco, Edimilson Alves, do senador José Medeiros, que ressaltou a importância da Sudeco para o desenvolvimento da região, além de representantes do Banco do Brasil e BNDES, que apresentaram linhas de crédito das instituições financeiras.

Agência de Notícias da AMM

